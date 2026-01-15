Trabzonspor'da Kocaelispor maçının hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular teknik ısınma ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor