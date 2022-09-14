Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri UEFA Avrupa Lig H Grubu ikinci maçında sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. UEFA Avrupa Lig H Grubu ikinci maçında sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık gerçekleştirilen antrenman Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapıldı. Antrenmanda, geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı ve Djaniny yer alırken, Gbamin ve Trezeguet ile sakatlıkları nedeniyle ise idmana katılmadı. Bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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