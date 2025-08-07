Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi Kadrosuna Kattı

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi Kadrosuna Kattı
Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'ten 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi 5 yıllık sözleşme ile transfer etti ve mali detayları açıkladı.

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, anlaşma sağladığı Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve transferin maliyetini de duyurdu.

Trabzonspor, Belçikalı kanat oyuncusuna bu sezon için 1 milyon 300 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin Euro, 2028-2029 sezonunda 1 milyon 500 bin Euro ve 2029-2030 sezonu için de 1 milyon 600 bin Euro yıllık maaş ödeyecek. Bordo-mavililer, Rennes kulübüne ise 3 taksit halinde 5 milyon Euro ödeyecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
