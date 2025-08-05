Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile Anlaşmaya Vardı

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Trabzonspor Kulübü, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile prensipte anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, özel uçakla Trabzon'a geldi ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Trabzonspor Kulübünün prensipte anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe, kente geldi.

Özel uçakla Fransa'dan Trabzon Havalimanı'na gelen sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'i kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerine karşılık üçlü çektiren 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe, basın mensuplarına poz verdi.

Kazeem Olaigbe'nin yarın sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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