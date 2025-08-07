Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcunun transferi Stade Rennais ile anlaşma sağlanarak 5 milyon avro karşılığında gerçekleşti. Ayrıntılara göre futbolcunun garanti ücretleri 2025-2030 yılları arasında derece derece artacak.

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Stade Rennais ile anlaşmaya varıldığı ve sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği belirtilerek, "Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Futbolcunun transferiyle ilgili yapılan bir başka açıklamada ise "Futbolcuya, 2025-2026 sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret, 2029-2030 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.