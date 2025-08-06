Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ile 196. Yabancı Transferini Gerçekleştirdi

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Trabzonspor, Rennes'ten kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe ile birlikte kulüp tarihindeki 196. yabancı futbolcusunu transfer etti. Bordo-mavili ekip, en fazla Brezilyalı futbolculara forma şansı verme başarısını gösterdi.

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'ten kadrosuna kattığı Kazeem Olaigbe ile birlikte tarihindeki 196. yabancı futbolcusunu transfer etti.

Bordo-mavili kulüp, bugüne kadar 54 farklı ülkeden yabancı oyuncu transfer ederken, en fazla Brezilyalı futbolculara forma şansı verdi. Güney Amerika ülkesinden toplam 19 oyuncuyla sözleşme imzalanırken, Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan ise 8'er futbolcu transfer edildi.

Doğan döneminde 26 yabancı transferi

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan'ın başkanlık görevini yürüttüğü 863 günlük süreçte toplam 26 yabancı futbolcuyu renklerine bağladı. Bu süreçte kadroya katılan isimler arasında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu (ikinci kez), Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Felipe Augusto ve son olarak Kazeem Olaigbe yer aldı.

Olaigbe, 9. Belçikalı

Kazeem Olaigbe, Trabzonspor tarihindeki 9. Belçikalı oyuncu oldu. Bordo-mavili takım daha önce Thomas Meunier, Cavanda, Bernd Thijs, Kurt Van de Paar, Karel D'Hane, Somers ve Jean-Marie Pfaff gibi isimleri kadrosuna katarken, Christian Brüls ise sözleşme imzaladığı halde forma giymeden kiralık olarak gönderilmişti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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