Haberler

Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek ligdeki puanını 54'e çıkardı. Ev sahibi takımın yalnızca bir gol atabildiği maçta, Trabzonspor'un gollerini Onuachu ve Bilal Bayazıt kaydetti.

(KAYSERİ) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor, Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri; 45+2 ve 45+7. (P) dakikalarda Paul Onuachu ve 53. dakikada Bilal Bayazıt (KK) kaydetti.

Ev sahibi takımın maçtaki tek golünü 83. dakikada German Onugkha atarken, 8. dakikada direkt olarak kırmızı kart gören Dorukhan Toköz takımını 10 kişi bıraktı.

Fatih Tekke ve öğrencileri, bu skorun ardından ligdeki puanını 54'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu

İran'a şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Şehirler aynı anda vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan Donanması 'refakat operasyonu' başlattığını duyurdu

Gözünü Batı'ya çeviren İran'ın Doğu komşusundan beklenmedik hamle
Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı

Komşuda büyük panik! Düşen İHA patladı
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Pakistan Donanması 'refakat operasyonu' başlattığını duyurdu

Gözünü Batı'ya çeviren İran'ın Doğu komşusundan beklenmedik hamle
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor