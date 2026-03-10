Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 3-1 Mağlup Etti

(KAYSERİ) - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor, Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri; 45+2 ve 45+7. (P) dakikalarda Paul Onuachu ve 53. dakikada Bilal Bayazıt (KK) kaydetti.

Ev sahibi takımın maçtaki tek golünü 83. dakikada German Onugkha atarken, 8. dakikada direkt olarak kırmızı kart gören Dorukhan Toköz takımını 10 kişi bıraktı.

Fatih Tekke ve öğrencileri, bu skorun ardından ligdeki puanını 54'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA