Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Onuachu'nun penaltı golleri ve Bilal Beyazıt'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Trabzonspor, maçın sonunda rahat bir galibiyet elde etti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (90+1 Burak Kapacak), Benes, Dorukhan Toköz, Makarov (Dk. 73 Mane), Furkan Soyalp, (Dk. 73 Görkem Sağlam) Cardoso (Dk. 90+1 Mendes), Chalov (Dk. 62 Onugkha)
Trabzonspor : Onana, Pina (Dk. 76 Okay Yokuşlu), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai (Dk. 89 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan, Zubkov (Dk. 65 Nwakaeme), Muçi (Dk. 89 Nwaiwu), Augusto (Dk. 76 Umut Nayir) Onuachu
Goller: Dk. 45+2 ve 45+7 (penaltıdan) Onuachu, Dk. 53 Bilal Beyazıt (kendi kalesine) ( Trabzonspor ), Dk. 83 Onugkha (Zecorner Kayserispor )
Kırmızı kart: Dk. 5 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 19 Ramazan Civelek, Dk. 22 Görkem Sağlam (yedek kulübesinde), 90+2 Bilal Beyazıt, Brenet (maç bittikten sonra) (Zecorner Kayserispor )
53. dakikada Trabzonspor atağında Augusto'nun pasında Ramazan Civelek'in ıskalaması sonucu topla buluşan Zubkov'un ceza sahasına sağ çaprazdan girer girmez yaptığı vuruşta top sol kale direğine çarptı. Direkten dönen top kaleci Bilal Beyazıt'ın sırtına çarparak ağlara gitti: 0-3.
64. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Zubkov'un şutunda kaleci Bilal Beyazıt soluna uzanarak topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
83. dakikada Benes'in uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Cardosu'nun ortasında kale önünde topla buluşan Onugkha meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.
84. dakikada sağ kanattan topla buluşan Onugkha'nın pasına koşu yapan Mane'den önce topa kayarak müdahale eden Mustafa Eskihellaç'tan seken top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
90+4. dakikada sağ kanattan Mane'nin ortasında ceza sahası içerisinde Semih Güler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
