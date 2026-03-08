Trabzonspor, Kayseri'ye gitti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye hareket etti. Bordo-mavililerde, 21 oyuncu kafilede yer aldı.

Süper Lig'de 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenman sonrası Kayseri'ye hareket etti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlığı bulunan ve tedavileri süren Benjamin Bouchouari ve Folcarelli kadroda bulunmuyor.

Trabzonspor'un kafilesinde yer alan 21 futbolcu şöyle:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu." - TRABZON

