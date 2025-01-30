Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor