Haberler

Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mustafa Eskihellaç'ın cezalı olduğu maçta yeni transfer Mathias Lovik ilk 11'de sahaya çıktı. Golcü Onuachu, 41 günlük aranın ardından kadroya dahil olurken, Kasımpaşa'da ise Rodrigo Becao ilk kez forma giydi. Trabzonspor taraftarları maça büyük ilgi göstermedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.

Onuachu, 41 günlük aradan sonra

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.

Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.

Yeni transfer hemen ilk 11'de

Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.

Tüm oyuncular yabancı

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.

Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.

-Kasımpaşa'da Becao ilk kez

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.

İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.

Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyedi.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde boşluklar yer alırken taraftarlar, dağıtılan Türk bayraklarıyla maç öncesi görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu