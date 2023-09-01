Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada sol taraftan Aytaç Kara'nın pasında topla buluşan Mamodu Fall, meşin yuvarlağı sürerek ceza sahası içine girdi. Fall'un ceza sahası içinde sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarıya çıktı.
64. dakikada sağ tarafta son çizgi yakınında Duhan'dan topu kapan Teklic'in pasında Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içi sağ tarafından uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası içi sol tarafında Enis Bardhi'nin önünde kaldı. Bardhi'nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-4
80. dakikada orta alanda Mamadou Fall'ın sol tarafa pasında topla buluşan Gomis, topu sürerek ceza sahasına girdi. Gomis'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üstten dışarıya çıktı.
82. dakikada sol tarafta Hajradinovic'ten topu kapan Fountas'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Göktan Gürpüz'ün dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-5
85. dakikada Yasin Özcan'ın sol taraftan pasında ceza sahası içinde Ali Sühan Demirel'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa Claudio Winck'in vuruşunda top ağlara gitti. 1-5
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Sadık Çiftpınar dk. 79), Gökhan Gül (Gomis dk. 46), Ben Ouannes (Ali Sühan Demirel dk. 79), Hajradinovic, Aytaç Kara, Erdem Çetinkaya (Selim Dilli dk. 53), Mamadou Fall
Yedekler: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Driess Saddıki, Yusuf İnci, Berat Kalkan, Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Benkovic, Jens Larsen, Bakasetas, Doğucan Haspolat (Hüseyin Türkmen dk. 70), Edin Visca (Tonio Teklic dk. 63), Abdülkadir Ömür (Fountas dk. 81), Enis Bardhi (Göktan Gürpüz dk. 81), Enis Destan (Umut Bozok dk. 63)
Yedekler: Taha Tepe, Kerem Şen, Denswil, Arif Boşluk, Abdurrahman Bayram
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Claudio Winck (dk. 85) (Kasımpaşa), Enis Destan (dk. 15), Enis Bardhi (dk. 28 ve 64), Benkovic (dk. 45+4), Göktan Gürpüz (dk. 82) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Claudio Winck, Aytaç Kara, Gomis (Kasımpaşa), Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Uğurcan Çakır (Trabzonspor) - İSTANBUL