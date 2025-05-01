Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda futbolcular, teknik ısınma, pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları yaptı. Bordo-mavili ekibin idmanı, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Karadeniz temsilcisi, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor