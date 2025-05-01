Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanda futbolcular, teknik ısınma, pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışmaları yaptı. Bordo-mavili ekibin idmanı, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Karadeniz temsilcisi, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.