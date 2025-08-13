Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma çalışması yaptı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, iki grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Bordo mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.