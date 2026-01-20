Haberler

Yeni transfer Lovik ilk antrenmanda

Yeni transfer Lovik ilk antrenmanda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Mathias Lovik, takım arkadaşlarıyla ilk antrenmanına çıktı.

TRABZONSPOR, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo mavili ekibin yeni transferi Mathias Lovik de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün saat 15.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışması ile sona erdi. Bordo mavili ekibin yeni transferi Mathias Lovik de antrenmanda yer alarak takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış

Trump'ın sağ koluyla görüşmeye damga vuran "Türkiye" detayı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Oosterwolde'nin talipleri artıyor

Oosterwolde kapış kapış! Sürpriz bir talip daha
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

Süper Lig devinde 4.5 yıllık imza atıldı