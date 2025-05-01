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Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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