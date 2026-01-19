Haberler

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Takım, Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular ile diğer oyunculara yönelik antrenman yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasınnı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda