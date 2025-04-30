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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmada oyuncular dinamik ısınmanın ardından oyun çalışması yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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