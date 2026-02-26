Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile 12'nci randevuda

Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile 12'nci randevuda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maç, Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yarın oynayacak maçla iki takım Süper Lig'de 12'nci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 24'üncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2'nci Lig'de karşı karşıya geldi. (O dönemki adıyla Karagümrükspor) İki takım o günden bugüne kadar 11'i Süper Lig, 2'si 2'nci Lig ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 12 galibiyeti, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 8, Fatih Karagümrük'ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.

Ligde 48 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip ise 13 puanla ligin son sırasında yer alırken, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!