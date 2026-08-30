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Trabzonspor, Amedspor Maçı İçin Diyarbakır'da

Trabzonspor, Amedspor Maçı İçin Diyarbakır'da
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Süper Lig'in 3. haftasında yarın saat 21.30'da deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, özel bir uçakla Diyarbakır Havalimanı'na indi. Bordo-mavili ekip, maç öncesi hazırlıklarını tamamlamak üzere konaklayacağı otele geçti. Karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor.

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Amedspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor kafilesi, Diyarbakır'a ulaştı.

Süper Lig'in 3'nücü haftasında Trabzonspor, yarın saat 21.30'da deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bordo-mavili kafile, Trabzon Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Diyarbakır Havalimanı'na geldi. Trabzonspor kafilesi, konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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