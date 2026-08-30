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Trabzonspor Diyarbakır'da Amed ile Karşılaşacak

Trabzonspor Diyarbakır'da Amed ile Karşılaşacak
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Trabzonspor, Süper Lig 3. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç için Diyarbakır'a gitti. Karşılaşma saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde oynanacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maç için Diyarbakır'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla Diyarbakır'a gitti.

Kafilede Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho Tavares, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir ve Paul Onuachu yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kaynak: AA
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