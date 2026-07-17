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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ukraynalı oyuncu Olha Ovdiychuk ile anlaştı

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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ukraynalı orta saha oyuncusu Olha Ovdiychuk'u kadrosuna kattı. 32 yaşındaki futbolcu, Ankara FOMGET'ten geldi ve 77 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Olha Ovdiychuk'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın futbol takımımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünde forma giyen, aynı zamanda Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu Olha Ovdiychuk'u kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ovdiychuk'un 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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