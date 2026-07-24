Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Marija Aleksic'i transfer etti
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Marija Aleksic'i renklerine bağladı.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Marija Aleksic'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Bosna Hersek Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Marija Aleksic'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kaynak: AA