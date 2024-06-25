Trabzonspor, John David Lundstram ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki John David Lundstram ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödeneceği, menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.