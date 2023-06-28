Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, serbest statüde bulunan Joaquin Fernandez ile görüşmelerin başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo-mavililerin yeni transferinin saat 19.20'de İstanbul'da olması bekleniyor. Fernandez, perşembe günü ise Trabzonspor'a geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.