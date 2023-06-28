Trabzonspor, Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, serbest statüde bulunan Joaquin Fernandez ile görüşmelerin başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo-mavililerin yeni transferinin saat 19.20'de İstanbul'da olması bekleniyor. Fernandez, perşembe günü ise Trabzonspor'a geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.
Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
"TRANSFERİ KONUSUNDA GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
PERŞEMBE TRABZON'DA OLACAK
Bordo-mavililerin, KAP'a bildirdiği İspanyol stoper Fernandez bu akşam 19.30'da İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcu, perşembe günü ise Trabzonspor'a geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.