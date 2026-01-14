Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 1 Trabzonspor: 6 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza yayının gerisinde Fahri Kerem Ay, Bouchari'ye yaptığı faul sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

57. dakikada sol taraftan Muçi'nin ortasına ön direkte iyi yükselen Batagov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

60. dakikada Folcarelli'nin pasında topla buluşan Muçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

70. dakikada sol taraftan çizgiye inen Cihan Çanak'ın kale önüne ortasında iyi yükselen Olaigbe kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

85. dakikada sol taraftan Olaigbe'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Sikan'ın rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-5

90+1. dakikada Batagov'un ceza yayı solundan pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sikan'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-6

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Sambissa dk. 71), Demir Mermerci, Fatih Tultak, İzzet Ali Erdal (Yusuf Ali Özer dk. 46), Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı, Yunus Bahadır, Vefa Temel (Ömer Faruk Duymaz dk. 64), Cham (Mamadou dk. 64), Krstovski

Yedekler: Alp Tutar, Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Ertuğrul Sandıkcı

Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Taha Emre İnce dk. 89), Nwaiwu, Batagov, Cihan Çanak, Folcarelli (Salih Malkoçoğlu dk. 79), Bouchouari (Ahmet Berat Tekke (dk. 89), Ozan Tufan (Nwakaeme dk. 66), Muçi (Sikan dk. 66), Olaigbe, Augusto

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Yakuphan Sarıalioğlu, Oğuzhan Ertem

Goller: Krstovic (dk. 29) (İstanbulspor), Muçi (dk. 41 ve 60), Batagov (dk. 57), Olaigbe (dk. 70), Sikan (dk. 85 ve 90+!) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Fahri Kerem Ay (dk. 53) (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
