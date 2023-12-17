Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular hırslı çalışma sergiledi.

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen oldukça neşeli geçen antrenmanda oyuncular, hırslı çalışma sergiledi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.