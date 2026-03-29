Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımlarından 23 puan topladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında 11 maçta 23 puan topladı.

Ligde geride kalan 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 11 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçını kazandı.

Trabzonspor, 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray deplasmanında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Sezonun 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin ikinci yarısında ise 19. haftada Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenen Trabzon temsilcisi, söz konusu rakiplere karşı ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe karşısında evinde 3-2'lik sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, daha sonra Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1, en son oynadığı ikas Eyüpspor'u da İstanbul'da 1-0 yendi.

60 puanın 23'ünü İstanbul takımlarından aldı

Trabzonspor, sezonda İstanbul takımları karşısında hanesine 23 puan yazdırırken 10 puan yitirdi.

Ligde 60 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 38,3'ünü elde etti.

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 11 karşılaşmada 2,09 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 22 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.