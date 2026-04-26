Trabzonspor ile Konyaspor 50. kez karşı karşıya

TRABZONSPOR ile TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın yapacakları maçla 50'nci kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR ile TÜMOSAN Konyaspor Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın yapacakları maçla 50'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 49 maçta Trabzonspor'un 25, Konyaspor'un 12 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor 65 puanla 3'üncü sırada yer alırken, ev sahibi Konyaspor 37 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 49'u Süper Lig, 10'u 2'inci Lig ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 31, Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. İki takımın sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynadıkları son maç bordo-mavili ekibin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
