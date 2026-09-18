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Trabzonspor ile Galatasaray 107’nci randevuda

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Trabzonspor ile Galatasaray 107’nci randevuda
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TRABZONSPOR ile Galatasaray Süper Lig’in 6’ncı haftasında yarın yapacakları maçla 10’nci kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR ile Galatasaray Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın yapacakları maçla 10'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 106 karşılaşmada Trabzonspor'un 33, Galatasaray'ın 47 galibiyeti bulunurken, 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Batuhan Kola düdük çalacak. Süper Lig'de 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Trabzonspor 7 puanla 9'uncu sırada yer alırken, 13 puana sahip olan Galatasaray ise lider durumda.

REIS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde ilk maçına çıkacak. Dün resmi sözleşme imzalanan tecrübeli teknik adam, yarın bordo-mavili taraftarların önünde yeni takımının başında yer alacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN'LER

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan maçlarda en farklı iki takımında farklı galibiyetleri bulunuyor. Trabzonspor rakibine bir kez 4-0'lık skorla üstünlük sağlarken, Galatasaray'da rakibini iki maçta 5-1'lik skorlarla mağlup etti. İki takım arasındaki en gollü maç ise 1976 yılında oynandı. Mücadele, Galatasaray'ın 6-4'lük galibiyeti ile sonuçlanmış ve toplamda 10 gol atılmıştı. Yine iki takım arasındaki en gollü beraberlik ise beş kez 2-2'lik skorlarla elde edildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmadan ise Trabzonspor 2-1 galip ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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