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Trabzonspor iç sahada ilk 5 lig maçını kazanarak 26 yıl sonra aynı seriyi yakaladı

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Trabzonspor iç sahada ilk 5 lig maçını kazanarak 26 yıl sonra aynı seriyi yakaladı
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda iç sahadaki ilk 5 lig maçının tamamını kazanarak 2000-2001 sezonundaki performansını 26 yıl sonra tekrarladı. Bordo-mavililer bu maçlarda 15 gol atıp kalesinde 1 gol yerken, Galatasaray'ı 4-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda sahasında oynadığı ilk 5 lig maçının tamamını kazanarak 26 yıl önceki performansını tekrarladı.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonunda iç sahada ortaya koyduğu performansla kulüp tarihindeki önemli bir istatistiği yeniden yakaladı. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı ilk 5 lig maçının tamamından galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi böylece 2000-2001 sezonundan sonra aynı başarıyı tekrarladı.

2000-2001 sezonunda iç sahadaki ilk 5 karşılaşmasında Bursaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, aradan geçen 26 yılın ardından bordo-mavililer, bu kez Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK karşısında aynı performansı sergiledi.

2000-2001'de 12 gol, 2026-2027'de 15 gol

İki sezonun ilk 5 iç saha maçındaki istatistikleri de dikkat çekti. 2000-2001 sezonunda Bursaspor ve Kocaelispor'u 2-1, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-0, Antalyaspor'u da 4-0 mağlup eden Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

2026-2027 sezonunda ise Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, 15 gol sevinci yaşarken, kalesinde 1 gol yedi.

Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetleri öne çıktı

Trabzonspor'un iç saha serisinde, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında alınan galibiyetler öne çıktı. Bordo-mavililer, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı ise 2-0 mağlup ederek taraftarı önünde önemli sonuçlara imza attı. Özellikle sarı-kırmızlılar karşısında alınan farklı galibiyet, takımın hücum gücünü ve iç saha performansını ortaya koyan karşılaşmalardan biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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