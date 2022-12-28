Trabzonspor yıldızını kaybetti! Hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın son durumu kötü

Trabzonspor'un Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta omzundan sakatlanan Edin Visca'dan kötü haber geldi. Abdullah Avcı, hastaneye kaldırılan futbolcunun köprücük kemiğinde kırık olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta sakatlanarak kendisini yere bırakan Edin Visca'nın hastanede yapılan ilk kontrolünde köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

AVCI DOĞRULADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada Visca'dan gelen haberi doğruladı. Avcı, "Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık meydana geldi" açıklamasında bulundu.

8-10 HAFTA

Tecrübeli futbolcu Edin Visca'nın 8-10 hafta arası bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Edin Visca, geçtiğimiz sezon da ağır bir sakatlık yaşamış ve hayli uzun süre formasından uzak kalmıştı.