Trabzonspor, Hedeflerine Ulaşamadan Sezonu 7. Sırada Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda teknik direktörler Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde mücadele etti ve 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 51 puan toplarken, attığı 58 gole karşılık kalesinde de 45 gol gördü. Sezon 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, hedefsiz bir sezonu geride bıraktı.

Sezona teknik adam değişikliğiyle başlandı

Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda Avrupa kupalarına katılmak için mücadele etti. UEFA Avrupa Lig'nde play-off 3. turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına elenen bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde oynadığı play-off maçında ise İsviçre'nin St. Gallen ekibine kaybetti.

Sezonun ilk haftasında Sivasspor beraberliğinin ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile Eyüpspor maçında da berabere kalan Trabzonspor, daha sonra Teknik Direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Şenol Güneş, 188 gün kaldı

Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, Hatayspor'a 2-1 yenilmesinin ardından Güneş ile de yollar ayrıldı. 5. gelişinde 188 gün Karadeniz ekibinin başında kalan Güneş, 1.42 puan ortalaması elde etti.

Fatih Tekke dönemi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in ardından takımı Fatih Tekke'ye emanet etti. Tekke yönetiminde Karadeniz ekibi, ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan elde etti. Maç başına ise 1.70 puan ortalaması aldı.

Ligde ve kupada derbi kazanamadan sezonu kapattı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde bu sezon 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, rakiplerine karşı 3 puan sevinci yaşayamadı. Karadeniz takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Galatasaray'a elendi. Trabzonspor, İstanbul ekipleriyle ligde oynadığı 6 maçta sadece 1 puan alırken, 17 puan kaybetti.

Hedeflerine ulaşamadı

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 44 puan gerisinde sezonu 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarıya ulaşamayarak sezonu kupasız tamamladı. Bordo-mavililer, Galatasaray ile Gaziantep'te oynadığı final karşılaşmasında 3-0 mağlup olarak, Avrupa kupalarına katılma hakkı da elde edemedi.

Planlar tutmadı

Sezon başında Abdullah Avcı, yönetiminde 55 maç oynama planlaması yapan Trabzonspor, 48 müsabaka yaptı. Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 19 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. - TRABZON