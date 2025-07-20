Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı

Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
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Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde yeni transfer Felipe Augusto ilk golünü kaydetti.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 4-0'lık skorla kazandı.

TRABZONSPOR GOL OLDU YAĞDI

Karadeniz devi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Danylo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Felipe Augusto ve 79. dakikada Boran Başak kaydetti. Bordo-mavililere yeni transfer olan golcü oyuncu Felipe Augusto, ilk golünü kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP PERSEPOLIS

Hazırlıklarına devam edecek olan Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçını 23 Temmuz'da İran ekibi Persepolis ile oynayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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