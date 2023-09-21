Trabzonspor Hatayspor maçı hazırlıklarında sakatlık yaşandı

Trabzonspor'da 3 eksikli kıran kırana idman

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)- Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo mavililerin kıran kırana geçen idmanında Umut Bozok ve Tonio Teklic kısa süreli sakatlık yaşadı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de basına açık olarak idman yapan bordo mavililer, kondisyon ve dar alanda pas çalışması yaptı. Minyatür kale maç ve yarı alanda çift kale maç ile sona eren idmanda oyuncular kıran kırana mücadele etti.

UMUT KISA SÜRELİ SAKATLANDI

Minyatür kale maçında Berat Özdemir ile top kapma mücadelesi veren Umut Bozok kaval kemiğine aldığı darbeye kısa süreli yerde kaldı. Durumu ciddi olmayan futbolcu idmana devam edebildi.

MENDY-TEKLIC MUCADELESINDE HIRVAT OYUNCU 2 KEZ YERDE KALDI

Yarı alan ve minyatür kale maçında 2 kez rekabete giren Mendy ve Teklic'in mücadelesinde, Hırvat oyuncu 2 kez yerde kaldı. Sol arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Saha dışında da müdahale edilen Teklic bir süre sahanın dışında kalarak maçın bitmesini bekledi.

3 OYUNCU EKSİK, PEPE VE FERNANDEZ AYRI ÇALIŞTI

Bordo mavililerin bugünkü idmanında sağ üst arka bölgesindeki kas yaralanması nedeniyle tedavi gören Hüseyin Türkmen, sezon öncesi sakatlık yaşayan Orsic ile mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan Benkovic katılmadı. Sakatlıktan çıkan Fernandez ile kendisine özel antrenman programı olan Pepe de takımdan ayrı olarak çalıştı. Özel programı bulunan Pepe ise idmana gelerek çalışmaları dışarıdan takip etti. Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam edecek.(DHA)