Trabzonspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, koordinasyon ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Dar alan oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.