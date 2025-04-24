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Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber

Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bu akşam Trabzonspor deplasmanına çıkacak Göztepe'ye İsmail Köybaşı'ndan kötü haber geldi. Sakatlığı devam eden 35 yaşındaki sol bek, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun yerine Nazım Sangare'nin oynaması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe bu akşam Trabzon'da karşı karşıya gelecek. Rakibini eleyen takım finalde Galatasaray ile kupa için kozlarını paylaşacak. Finalisti belirleyecek müsabakaya saatler kala İzmir ekibine kötü bir haber geldi.

İSMAİL KÖYBAŞI OYNAYAMAYACAK

Ajansspor'un haberine göre; sakatlığı süren kaptan İsmail Köybaşı, eski takımlarından Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Zorlu müsabakada İsmail Köybaşı'nın yerine Nazım Sangare görev alacak.

Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber

İSMAİL'İN SEZON PERFORMANSI

İsmail Köybaşı, bu sezon Göztepe formasıyla 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 29 maça çıktı. 35 yaşındaki tecrübeli sol bek, bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un Göztepe'yi konuk edeceği Türkiye Kupası yarı final maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Papara Park'taki karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Müsabaka, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Yıldız diyince bende bişey sandım....

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