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Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır

Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Papara Park'ta oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarının teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 20.30'da Papara Park'ta Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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