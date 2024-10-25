Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır

Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenman sonrası İzmir'e gitti. Bordo-mavililer, kadrosunda 10 eksik ile maça çıkacak.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra hava yoluyla İzmir'e gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın saat 19.00'da Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İzmir'e gitti.

KADRODA 10 EKSİK

Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Göztepe maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin, Denswil, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, John Lunstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Bardhi, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut bozok, Poyraz Yıldırım"

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Arif Boşluk, Mislav Orsic, Ali Şahin Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş ve sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Arseniy Batagov, Serkan Asan ile Enis Destan ise yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor 3-sayfa Futbol İzmir Spor

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı

Apar topar ameliyata alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli yangını söndü mü, SON DURUM ne (Karcı Dağı)? Derbi ne zaman? (GALATASARAY- BEŞİKTAŞ) Biletler satışa çıktı mı? Apandisit neden patlar? 26 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, Akrep burcu yorumu! 26 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Okan Buruk'un sağlık durumu nasıl? GS Teknik Direktörü Okan Buruk'un hastalığı nedir? Okan Buruk Beşiktaş derisinde yok mu, neden yok? Okan Buruk apandisiti mi patladı? Okan Buruk apandisiti neden patladı? Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.