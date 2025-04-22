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Trabzonspor, Göztepe Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı için Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor. Antrenmanlar, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılıyor.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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