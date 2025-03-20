Trabzonspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan ilk antrenmanda oyuncular aerobik koşu ve teknik ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından dinamik ve teknik ısınma gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor