Haberler

Trabzonspor, Gloria Pre-Season Games'de Lokomotiv Kuban'a Yenildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 basketbol turnuvasında Trabzonspor, Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 83-75 mağlup oldu. Maç, Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildi ve Rus ekibi, karşılaşmanın her çeyreğini önde tamamlayarak galibiyet elde etti.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 83-75 yenildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Rusya ekibi, 19-17 önde tamamladı. Lokomotiv Kuban, devre arasına da 40-33 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 63-52 önde geçiren Rusya temsilcisi, karşılaşmayı 83-75 kazandı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana adım adım Süper Lig'e

Onana adım adım Süper Lig devine doğru geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.