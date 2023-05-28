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Trabzonspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. Futbolcular, taktik çalışmasıyla antrenmanı bitirdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.

Futbolcular, taktik çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Trabzonspor Giresunspor Spor Haberler

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