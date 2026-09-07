Haberler

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Gençlerbirliği'ni 5-0 yendi. Paul Onuachu 2 golle yıldızlaşırken sakatlanıp oyundan çıktı. Diğer goller Salah, Muçi ve Franculino'dan geldi. Trabzonspor puanını 7'ye yükseltirken, Gençlerbirliği 7 puanda kaldı. 5'inci haftada Trabzonspor Konyaspor'a konuk olacak, Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

(TRABZON) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte Paul Onuachu attığı 2 golle öne çıkarken, Nijeryalı futbolcu 43'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 5'inci dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Bordo-mavililer, 14'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Salah'ın gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkardı. Onuachu, 22'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

Trabzonspor'da Onuachu, 43'üncü dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Franculino'ya bıraktı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, 59'uncu dakikada Salah'ın asistinde Muçi'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. Oyuna sonradan dahil olan Franculino ise 78'inci dakikada ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Trabzonspor, sahadan 5-0 galip ayrılarak, puanını 7'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü

Kaptan kırılma anını gözyaşlarıyla anlattı: O ses bizi döndürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı

Ülke kan gölüne döndü! Kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?