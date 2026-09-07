(TRABZON) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte Paul Onuachu attığı 2 golle öne çıkarken, Nijeryalı futbolcu 43'üncü dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 5'inci dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Bordo-mavililer, 14'üncü dakikada kazandığı penaltıyı Salah'ın gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkardı. Onuachu, 22'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı.

Trabzonspor'da Onuachu, 43'üncü dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Franculino'ya bıraktı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, 59'uncu dakikada Salah'ın asistinde Muçi'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. Oyuna sonradan dahil olan Franculino ise 78'inci dakikada ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Trabzonspor, sahadan 5-0 galip ayrılarak, puanını 7'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Kaynak: ANKA