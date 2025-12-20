Trabzonspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürdü

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma gerçekleştirildi.

5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.