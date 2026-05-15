Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Pazar günü sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Enes Sansar