Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 20 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle katılamadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Nwakaeme ile Cihan Çanak katılmadı. Bouchouari ise takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Pina da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.