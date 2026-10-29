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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı öncesi iki günlük iznin ardından çalıştı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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