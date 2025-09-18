Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takımda sol hamstring sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve genç oyuncu Cihan Çanak antrenmanda yer almadı. Her iki oyuncunun tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan sol bek oyuncusu Wagner Pina ise bugün de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Dün yapılan kontrollerde olumlu sonuçlar alındığı belirtilen Pina'nın, teknik ekibin görev vermesi halinde Gaziantep FK karşılaşmasında sahada olabileceği öğrenildi.

Uzun süreli sakatlığı bulunan yeni transfer Benjamin Bouchouari de bugün takımla kısmi antrenmana katıldı. Oyuncunun, sakatlık sonrası yaşadığı kas kaybını gidermek için güçlendirme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.