Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı ve geniş alan oyunu üzerinde çalıştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, 5'e 2 ile devam ederken, son bölümünde geniş alan oyun ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.