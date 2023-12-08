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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

8 Aralık 2023 17:59 Son Güncelleme: 18:00 Abone Ol

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı ve geniş alan oyunu üzerinde çalıştı.